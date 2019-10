Se hizo la luz: 5 ventajas de los paneles solares

Las energías renovables llegaron para quedarse y pueden ser "la luz al final del túnel" para 1.200 millones de personas que viven sin acceso a la electricidad, según un nuevo informe del Banco Mundial.



Una de las fuentes de energía con mayor crecimiento es la solar. Según esa entidad, citada por el periódico El País, en 2015 se invirtieron 276 millones de dólares en la industria de energía solar y se prevé alcanzar a 99 millones de hogares en todo el mundo para 2020.



Mira los 5 beneficios de tener paneles solares:



1. Te olvidas de la factura de luz. Aunque el costo inicial de comprar paneles puede ser relativamente alto, a la larga significará un ahorro ya que la energía que recibes del sol es gratuita.



2. No dañan el medio ambiente. Este tipo de energía no contamina el planeta y son silenciosos, algo que no se puede decir de otras fuentes de energía.



3. Se pueden utilizar en zonas alejadas. En América Latina hay muchos lugares que no gozan de redes de electricidad. Para las personas del área rural, los paneles solares permiten iluminar sus casas, escuchar la radio y disfrutar de todos los beneficios de la electricidad, indica César Martínez de la empresa Energía Renovable Alternativa (ERA).



4. No fallan y duran mucho tiempo. ¡No te preocupes si está nublado! Los paneles se cargan solo con la presencia de la luz (fotones) y son acumulativos, por lo que también se puede usar su energía de noche. Su duración es de al menos 30 años.



5. No dependes de factores externos. Si generas tu propia energía, no dependerás de las empresas proveedoras. De esa forma te olvidas de subidas de precio o conflictos con las empresas, señala el portal energiasolar.com.bo.