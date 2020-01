... cara a cara

_Shanghai Shenhua de China pagará $us 110.000 por día a Carlos Tévez durante dos años. Esta escalofriante cifra no solo inflaciona al fútbol mundial sino que extrapola valores a dimensiones irrisorias. El futbolista más caro del mundo y más caro de la historia, gracias al equipo chino, cobrará la cifra de casi $us 5.000 por hora, juegue o no, mientras duerma, pasee o vaya al gimnasio. Obviamente esto rompe con las cifras habituales de los mercados más platinados ¿Algún día un científico podrá ser contratado bajo estas condiciones?

_En casi todos los barrios hay problemas. Pedir que desalojen a los ayoreos de Degüi por algunas conductas particulares no soluciona nada. Esta comunidad también goza de derechos de vivir en sociedad y sobre todo en Santa Cruz, de donde son originarios. Lamentablemente se generaliza desconociendo sus costumbres, su lenguaje, sus problemas. Querer volver a 1950 cuando se los 'corría' cada vez más lejos del centro de la ciudad es degradar el avance social, humano y democrático que ha tenido Santa Cruz de la Sierra. Vivimos tiempos de inclusión, de entendimiento, de consensos y de reconocer al otro. Quien no lo entienda así, tiene mucha tarea pendiente.

_El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se ha vuelto un tema de conversación, de drama y de bromas. La empresa Univida no ha podido absorber la demanda ni cumplir con sus obligaciones. A 24 horas del nuevo año y ante la ola de quejas fundadas de parte de quienes buscan el seguro y no lo encuentran, el ministro de Economía ha salido a informar que prolongará el seguro del año que se va por dos meses mientras se organizan los de la nueva empresa para hacer su trabajo. Parches de un papelón que quedará en la historia.