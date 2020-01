Zapata recibe citación y espera orden de abogado

La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, recibió la mañana de este jueves la citación de la comisión legislativa que investiga el caso CAMC, que pretende tomarle declaraciones este viernes en el penal de Miraflores donde guarda detención preventiva.



Sin embargo, ella no quiso adelantar cuál será su posición al respecto porque espera instrucciones de su abogado. "Acabo de recibir la citación y no puedo adelantar nada hasta conversar con mi abogado", dijo Zapata en contacto con ANF.



Su abogado, Eduardo León, pretende que la declaración de Zapata sea en un ambiente público para que todos puedan acceder a su testimonio, lo que no podrá suceder en la cárcel.



Por otro lado, Zapata debe comparecer la tarde de este jueves en una audiencia en la que presuntamente deberá esclarecer las interrogantes sobre la existencia del supuesto hijo que tuvo con el presidente Evo Morales.



Zapata mantuvo una relación sentimental con Morales, producto de la cual, nació un hijo. Según Morales, el niño murió y, según Zapata, está vivo y protegido en algún lugar desconocido.



Zapata era gerente comercial de la empresa china CAMC y paralelamente hacía uso de unas oficinas del Ministerio de la Presidencia, donde sostenía reuniones irregulares.



Por ese motivo, está siendo acusada de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos.