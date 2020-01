Trump se disculpa por declaraciones machistas

A dos días de un crucial debate contra Hillary Clinton, Donald Trump se vio obligado este viernes a disculparse después de que se revelara un video de 2005 en el que el republicano describe en términos vulgares y degradantes sus técnicas de seducción.



"Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Uno puede hacer lo que quiera", dice Trump a un presentador de televisión durante una conversación grabada -sin su conocimiento- en un automóvil y a la cual tuvo acceso el diario The Washington Post.



Entonces, Trump era un simple hombre de negocios y estrella de la televisión que acaba de casarse con su tercera esposa, Melania Knauss.

La autenticidad del video, en el que los dos hombres no se ven pero se escucha sus voces, no fue cuestionada por Trump, que tomó la poco frecuente decisión de disculparse inmediatamente.



"Fueron chistes de vestuario, una conversación privada de hace años... me disculpo ante todos aquellos que puedan haberse sentido heridos", se justificó Trump.



En el video, el magnate cuenta al presentador de televisión su primer intento fallido de seducir a una mujer, cuyo nombre no se conoce.

"Lo intenté y no pude, lo reconozco", dijo Trump. "Me fui hacia ella como a una perra, pero no pude llegar a eso. Y estaba casada", afirmó.



La conversación continúa hasta que los dos hombres ven a una actriz que les espera afuera del vehículo, Arianne Zucker.



"Debía comer unos Tic-Tac en caso de que comenzara a besarla", dijo Trump. "Me siento atraído automáticamente por las bellas (...) las beso enseguida, como un imán. Yo las abrazo, sin siquiera esperar", expresaba en la grabación.



Más disculpas



En las primeras horas del sábado, el candidato republicano reiteró sus disculpas a través de un mensaje emitido en video.



"Lo dije, me equivoqué, y pido perdón", dijo Trump en su mensaje.

"Nunca dije que yo era una persona perfecta, ni pretendo ser otra persona que yo mismo", destacó el candidato republicano a la presidencia.



"Me comprometo a ser un mejor hombre mañana, y en no decepcionarlos jamás", señaló Trump, quien calificó a este escándalo como una "distracción" electoral.



Pero de inmediato, el magnate lanzó un ataque indirecto contra su rival demócrata, Hillary Clinton, acusando a su esposo, el expresidente Bill Clinton, de maltratar a las mujeres.



"He dicho cosas tontas pero existe una gran diferencia entre las palabras y los actos de otras personas. Bill Clinton realmente maltrató a las mujeres, y Hillary acosó, atacó, humilló e intimidó a sus víctimas", dijo.

"Hablaremos de ello en los próximos días", advirtió Trump.



"Es horrible"



La publicación del video llega oportunamente para la campaña demócrata, que contrató a un especialista para difundir una compilación de declaraciones antiguas y recientes de Trump hablando sobre las mujeres.



"Es horrible. No podemos permitir que este hombre se convierta en presidente," expresó inmediatamente su rival demócrata, Hillary Clinton, en su cuenta de Twitter.



Pero la divulgación de ese video también tuvo su impacto en filas republicanas.



"Estoy enfermo por lo que escuché hoy", expresó en un comunicado el jefe de la bancada republicana en el Congreso, Paul Ryan.



"Las mujeres deben ser defendidas y reverenciadas, no ser tratadas como objetos. Espero que Trump trate esta situación con la seriedad que se merece y trabaje para demostrarle al país que él tiene un mayor respeto por las mujeres que lo que este video sugiere", añade.



A cuatro semanas de las presidenciales y a 48 horas del segundo debate presidencial, Trump necesita aumentar su popularidad entre los electores moderados, las minorías y las mujeres.



Las revelaciones de este viernes, se suman a una larga serie de anécdotas y testimonios sobre el comportamiento machista de Trump antes de convertirse en político.



En los últimos días, el magnate ha sido blanco de duras críticas por haber maltratado a la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, al llamarla "gorda" y "cerdita" años atrás, un tema que Clinton revivió al final del primer debate presidencial.



Los insultos contra la comediante Rosie O"Donnell, quien se burló de su pelo, o las colaboradoras de la organización Trump y el programa "El Aprendiz" que dieron cuenta de innumerables acercamientos inapropiados, se suman a la lista de comportamientos criticados al candidato.