Acusan a García Linera por falsedad ideológica

El senador Yerko Núñez (UD) interpuso hoy una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el vicepresidente Álvaro García Linera por contar con una libreta de militar, un título profesional y una cédula de identidad con datos falsos, además de ejercer ilegalmente la profesión de licenciado.



El memorial fue presentado en la ciudad de Sucre y, en forma simultanea, Núñez declaraba en La Paz. acusó al vicepresidente por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, estipulados en los artículos 199, 203 y 164 del Código Penal.



En febrero se reveló que García Linera no tenía título, pese a ello daba cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés.El dignatario de Estado admitió que estudió tres o cuatro años Matemáticas, pero que no concluyó la carrera y retornó de México a Bolivia.



"Queremos que el fiscal general investigue al vicepresidente, así como se persigue a quienes piensan diferente y a quienes denuncian actos de corrupción. Queremos que se investigue y se sentencie a la autoridad" porque hay suficiente pruebas. Núñez presentó pruebas de su denuncia como la fotocopia simple de la cédula de identidad del vicepresidente



Álvaro García Linera cuenta con una cédula de identidad, expedida el 11 de junio de 2004, donde figura como "estudiante". Otro carné emitido el 9 de julio 2010 donde figura como "licenciado en matemáticas". Asimismo, entregó fotocopia simple de su Libreta Militar N° 114003481, donde también figura como "licenciado en matemáticas", también firma un certificado de notas como "docente licenciado".



Fotocopias de la Dirección General de Profesiones del Estado Federal de México donde el Vicepresidente no está registrado como profesional. Y también fotocopia de la publicación que aparece en el portal de la vicepresidencia donde se mencionó que la autoridad había adquirido su pre y postgrado.



El senador Núñez también solicita que la fiscalía convoque a declarar por este caso al ministro de Defensa, al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, al director del Servicio General de Identificación Personal y autoridades policiales que firmaron el documento de identidad del vicepresidente.



Consultado sobre el tema, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales (MAS), evitó referirse a la denuncia opositora, recordando que cuando conoció la acusación contra el senador Arturo Murillo de la bancada de UD, no dijo “ni una sola palabra”, hasta esperar una sentencia judicial, y por ello, considera prematuro sacar un juicio conclusivo sobre un trabajo de la justicia.





Por su lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (MAS), dijo se trata de una denuncia que debería ir en la vía especial de juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.