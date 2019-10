Inician los trabajos con miras a Expocruz 2016

Faltan más de 70 días para que la 41 feria internacional de Santa Cruz (Expocruz 2016) abra sus puertas y los trabajos ya iniciaron en el campo ferial. Este año, la feria empieza el 16 de septiembre y concluirá el lunes 25 del mismo mes.



Luis Orlando Terceros (52) es plomero y trabaja para Fexpocruz desde 1985, está reparando la matriz de agua averiada en el predio.



Dice que después de solucionar la avería ingresarán a reparar los baños públicos y de los diferentes stands de la feria. Cambiar tazas y grifos será la tarea de aquí en adelante, con miras a la feria grande.



Mario Herrera, gerente general de Fexpocruz indicó que desde este lunes se inician los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en pabellones que tienen más de 25 años en el predio ferial.



Para este cometido se está destinando la cifra de $us 600.000. Así también dejó en claro que este año no habrá nuevas construcciones, como se daba en años anteriores.



Con respecto a Fexpocruz, Herrera señaló que el 95% de los espacios en la feria ya fueron vendidos. Este año han confirmado los mismos 23 países que han participado el año pasado.



Entre las novedades para este año, Expocruz tendrá por primera vez el pabellón de la Cámara de la Mujer Emprendedora.



Además, Holanda, que el año pasado participó por primera vez en Expocruz, ha ratificado su presencia este año.



Costo de las entradas



Con respecto al precio de las entradas para este año, desde Fexpocruz informaron que estas se mantendrán, es decir, mayores pagarán Bs 50 y menores Bs 25.



Marcas a batir en 2017



Expocruz generará aproximadamente 75.000 empleos, entre directos e indirectos. Esperan mantener los 485.820 visitantes del año pasado.



En cuanto al movimiento económico en días de feria, Herrera dijo que esperan superar los $us 99,7 millones que se generaron el año pasado.



Luis Orlando Terceros no duda que el trabajo en estos días será arduo; sin embargo, es consciente del aporte que presta al desarrollo de esta exitosa muestra del país.