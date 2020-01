Cancilleres de Mercosur se reúnen sin Venezuela

Los cancilleres de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay celebraron su primer encuentro sin Venezuela tras haber negado a Caracas la presidencia de Mercosur, informaron fuentes diplomáticas el lunes en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.



Los ministros José Serra (Brasil), Susana Malcorra (Argentina), Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Eladio Loizaga (Paraguay) firmaron un acuerdo, cuyas tratativas se remontan al mes pasado, en el que determinan que Uruguay se ocupará de las negociaciones de Mercosur con la Unión

Europea, según un documento obtenido por la AFP fechado el domingo.



La ausencia de Venezuela en este documento no llama la atención, dado que este país nunca participó en las negociaciones entre ambos bloques, explicó una fuente de la cancillería brasileña que pidió anonimato.



No obstante, Caracas expresamente no fue invitada a la reunión de cancilleres de Mercosur del domingo en Nueva York, añadió la fuente.