Tan cerca y tan lejos: así estuvieron Morales y Bachelet en Argentina

El presidente Evo Morales y su par chilena, Michelle Bachelet, coincidieron este viernes en la Cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina, donde intercambiaron saludos, pero no entablaron mayor conversación. Al inicio de la jornada, Bachelet descartó cualquier cita bilateral con Morales.

"Yo siempre saludo al presidente Morales y a todos los otros presidentes. Obviamente lo voy a hacer como corresponde, pero no tenemos previsto una reunión bilateral", afirmó Bachelet, en conversación con la Televisión Pública de Argentina.

Ambos mandatarios, distanciados por la demanda que Bolivia interpuso ante la Corte Internacional de La Haya a fin de obligar a Chile a negociar una salida al Pacífico, no tuvieron interés en ahondar detalles sobre ninguna cuestión, pese a que fueron ubicados lado a lado en la misma mesa para el almuerzo en instalaciones del hotel Intercontinental.

Por su parte, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo al portal digital Emol: "Mire, fue un saludo como corresponde entre mandatarios que están en una reunión, no más que eso ni menos. Como he dicho en otra oportunidad 'lo cortés no quita lo valiente'".



Contrario a la inusual cercanía de ambos durante el almuerzo, la lejanía que caracterizó su relación en los últimos años retornó durante la foto oficial de la cumbre.