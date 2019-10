La Paz y Puerto Príncipe, las peores conectadas vía aérea en Latinoamérica

La ciudad de La Paz comparte el primer lugar con Puerto Príncipe, capital de Haití, como las urbes latinoamericanas peor conectadas vía aérea entre las capitales. En el caso de Bolivia, La Paz fue considerada como el referente por ser el centro de los poderes Ejecutivo y Legislativo.



A estas ciudades le siguen Brasilia (Brasil), Tegucigalpa (Honduras) y Asunción (Paraguay), de acuerdo a un estudio realizado por BBC Mundo sobre los vuelos directos entre las capitales latinoamericanas, realizado a partir de datos obtenidos de la consultora de aviación internacional OAG.



Contrariamente, el mismo estudio señala que la capital mejor contectada de América Latina es Panamá.



Puerto Príncipe, capital de Haití, el país más pobre de la región, solo tiene conexiones aéreas directas con Santo Domingo, capital de la vecina República Dominicana, y con Ciudad de Panamá.



Al mismo nivel está La Paz (aunque la capital oficial de Bolivia es Sucre), apenas cuenta con vuelos directos hacia Bogotá y Lima (capitales de Colombia y Perú, dos de sus socios en la Comunidad Andina de Naciones).



La Paz no tiene vuelos directos a las capitales de ninguno de los países de Mercosur, grupo al que se encuentra en proceso de adhesión, ni siquiera hacia aquellos con los que comparte frontera como Paraguay, Brasil ni Argentina.



La capital de Honduras, Tegucigalpa, el segundo país más pobre de América Latina, solo dispone de vuelos directos hacia capitales centroamericanas: Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá, San José y San Salvador.



Por su parte, la capital paraguaya solo está conectada con sus pares de los miembros originales del Mercosur (con excepción de Brasilia), Lima, Chile y Panamá.



Panamá, el centro aéreo del continente



Ciudad de Panamá encabeza la lista de las capitales latinoamericanas mejor comunicadas por vía aérea. Desde allí se puede tomar un vuelo directo hacia todas las capitales de la región excepto a La Paz, lo que la convierte en el principal centro de conexiones de América Latina.



Le siguen por igual: Ciudad de México, Lima (Perú) y Bogotá (Colombia). Cada una cuenta con vuelos directos hacia 13 de las otras 19 capitales de la región.



Contrariamente a lo que podría pensarse, la quinta capital más conectada de América Latina no pertenece a Argentina (que es la tercera economía de la región), ni a Chile (el país más rico en términos de riqueza per cápita), ni a Venezuela (el país poseedor de las mayores reservas de petróleo del mundo). Es La Habana.



La capital cubana cuenta con vuelos directos a 11 de las otras 19 capitales de la región, incluyendo las correspondientes a 9 de las 10 principales economías latinoamericanas, con la única excepción de Chile.