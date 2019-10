En Chile consideran que visita de Gaspar confunde

La visita del embajador en misión especial de Chile, Gabriel Gaspar, a Bolivia "confunde" y "no ayuda", según el diputado de su país, Jorge Tarud, que es integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo.



El parlamentario dijo que esta visita fue innecesaria, argumentando que si fue entrevistado por el diario "El Deber", "me ha entrevistado en numerosas oportunidades. Por lo tanto, no es necesario ir a Bolivia para aquello", declaró, según una nota de prensa.



Gaspar arribó al país y dijo "Chile ofrece relaciones diplomáticas, aquí y ahora, sin condiciones", aspecto que provocó la salida del Canciller David Choquehuanca para enumerar las injusticias que impiden el restablecimiento de los lazos.



Tarud dijo: "veo muy difícil que la televisión boliviana, particularmente la televisión estatal, le de cobertura, porque ellos siempre han silenciado por instrucciones del Gobierno de Evo Morales la postura chilena".



Sostuvo que "la campaña de Chile tiene que darse en el contexto internacional más allá de Bolivia, es ahí donde veo flaquezas. Hemos tenido un bajo nivel de llegada de nuestros embajadores. La visita de los parlamentarios no ha sido del más alto nivel. Hay debilidades que hay que corregir y estamos a tiempo de corregirlas".



Instó al ministerio de Relaciones Exteriores de su país a "hacer una verdadera campaña de información en el exterior en los centros de poder", ya que a su juicio la visita de Gaspar a Bolivia fue más bien "una campaña mediática para la prensa chilena, porque no nos ayuda en nada a lo que es la comunicación hacia el exterior".