Se venció el plazo para que Irán y las potencias logren pacto nuclear

En la medianoche de Suiza y tras un día intenso de negociaciones, venció el plazo acordado para alcanzar un pacto nuclear entre Irán y seis grandes potencias mundiales, sin resultados concretos.



Noventa minutos después de la medianoche, hora local en Lausana, Suiza, el ministro de Exteriores iraní, Mohamed Yavad Zarif, confirmó que no se había alcanzado todavía un acuerdo pero que las partes han decidido seguir negociando el miércoles por la mañana.



Zarif declaró que las negociaciones "avanzaron bastante" y expresó su esperanza de poder empezar a redactar el texto este miércoles, o sea, un día después del plazo pactado.



Hemos logrado bastante pero la gente necesitaba descansar", explicó el ministro ante los periodistas en el hotel Beau Rivage Palace donde se celebran estas negociaciones.



Pocos minutos antes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ofreció una versión diferente diciendo que ya se ha logrado un acuerdo de principios en los puntos clave de un eventual pacto.



"Ahora se puede anunciar con suficiente confianza que los ministros alcanzaron un acuerdo en los principales temas", manifestó Lavrov en declaraciones a la prensa rusa.



Obama aborda las negociaciones



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abordó la evolución de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán con su equipo de seguridad nacional en una videoconferencia.



"El presidente recibió una actualización sobre el estado de las negociaciones por parte del secretario de Estado, John Kerry, y del secretario de Energía, Ernest Moniz, así como de otros miembros del equipo en Lausana (Suiza), y agradeció a todos su constante esfuerzo", explicó en una nota la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bernadette Meehan.



También participó en la videoconferencia, protegida con alta seguridad, el secretario de Defensa, Ash Carter.



Retomarán las negociaciones el miércoles



Las negociaciones entre Irán y seis grandes potencias mundiales no lograron este martes el acuerdo que se habían propuesto las delegaciones para el 31 de marzo, aunque pactaron seguir hablando el miércoles, 1º de abril, al haber todavía algunos aspectos no resueltos.



El objetivo del acuerdo es ponerle fin a una década larga de conflicto en torno al controvertido programa nuclear de la República Islámica, del que la comunidad internacional teme que tenga intenciones militares, lo que los iraníes rechazan.