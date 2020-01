Cae el narco más buscado del norte, que negociaba la droga con el PCC

Los antecedentes que lo vinculan a los negocios ilícitos con el narcotráfico datan de 2005, cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detuvo a Roly Rolando Delgado Gonzales con más de 20 kilos de cocaína. Aquella vez fue enviado preso, pero poco después obtuvo el beneficio de defenderse en libertad y se convirtió en el hombre que le enviaba droga al Primer Comando Capital (PCC), traficaba cocaína hacia Chile y Argentina, acopiaba pasta base de los traficantes de Perú y tenía en su organización a narcos colombianos, paraguayos y brasileños.

Roly, como se hizo conocer en el mundo narco y entre sus perseguidores, era el hombre más buscado por los agentes antinarcóticos hasta el pasado domingo, cuando en un retén de control policial en La Guardia fue identificado y detenido.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero; el comandante nacional de la Policía, Abel de la Barra; y el director nacional de la Felcn, Santiago Delgadillo, hicieron ayer pública su captura y dijeron que fue uno de los golpes más importantes de este año.

Cuando contaron la vida delictiva de Roly, recordaron que en 2012, cuando hubo operativos en San Germán y Nuevos Horizontes, en una emboscada, cuatro policías fueron heridos y uno murió. Además, indicaron que durante un enfrentamiento a tiros con extranjeros que eran parte de su clan, otro agente fue herido de bala en la refriega.

Los informes que se conocen sobre este hombre indican que su vida en el narcotráfico la inició desde muy joven, cuando pisaba hoja de coca en las antiguas pozas de maceración y luego, con los años, se convirtió en un acopiador de pasta base de cocaína, que montó fábricas de droga y laboratorios de cristalización del alcaloide, para luego controlar rutas aéreas de cuyas diversas pistas clandestinas, en el norte del departamento, sacaba su producción hacia Brasil, Paraguay, Chile y Colombia.

Su nombre, su marca

EL DEBER habló con algunos dirigentes y representantes de diferentes organizaciones sociales de Yapacaní para conocer, de primera mano, si Roly es el narco que la Felcn describe en sus informes de Inteligencia.

“Si usted viene y le pregunta a la gente sobre esta persona, reafirmarán todo lo que dijo la Policía”, contó un hombre, que al conversar sobre Roly prefiere bajar la voz, como si tuviera temor de que alguien lo escuche.



“Es un tipo conocido, pero al mismo tiempo temido”, acotó el consultado, que antes de seguir hablando pidió no ser identificado y luego de la seguridad de su anonimato, acotó que hay al menos tres personas, muy conocidas en Yapacaní, que hace tiempo están desaparecidas y que, aparentemente, trabajaban con Roly.



Otras voces indican que él camuflaba sus ilícitos haciendo inversiones en negocios de la construcción y en algunas agencias de cerveza. Los datos policiales mencionan que, en estos últimos años, Roly comenzó a rodearse de un grupo de sicarios a su cargo, que supuestamente se encargaban de otros grupos que también querían operar en la zona.



La noticia sobre su captura en Yapacaní no pasó desapercibida, ya que incluso se conoció que algunos medios de prensa del municipio evitaron tocar el tema para no meterse en líos con sus familiares. La Felcn maneja la información de que su esposa, detenida en 2012 cuando se halló en su casa más de seis kilos de cocaína, ahora es la encargada de la organización de narcotraficantes.



Roly, según indican sus captores, dijo ya no estar en el mundo narco y que luego de ser visto como un ‘capo’, ahora buscaba dinero para conseguir una prótesis para su pierna izquierda, que perdió al caerse en una avioneta que él pilotaba en Yapacaní en enero de 2013.

El más buscado del norte cruceño hoy será llevado ante un juez, para ver si va a la cárcel.