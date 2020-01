Evo expresa solidaridad y ofrece apoyo a Ecuador

El presidente Evo Morales expresó esta mañana su solidaridad por las pérdidas humanas y heridos que dejó el fuerte sismo de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió a Ecuador ayer.



“Desde aquí, queremos expresar mi solidaridad, al hermano presidente de Ecuador, Rafael Correa, a todo el pueblo valeroso de Ecuador, indígenas y obreros. Estamos acá hermano presidente. Si en algo podemos ayudar y cooperarnos”, manifestó el Mandatario, durante un acto de entrega de un establecimiento educativo en el municipio de Shinaota (Cochabamba).



Morales, llegó a las 05.00 de hoy, desde Roma, Italia, donde participó de una conferencia sobre justicia social y se reunió con el papa Francisco.

El Mandatario comunicó desde Shinaota, que el Papa Francisco envió muchas bendiciones a toda Bolivia.



Según la agencia AFP, el sismo de magnitud de 7,8 que sacudió a Ecuador dejó hasta primeras de hoy, al menos 77 personas murieron y 588 resultaron heridas, en el terremoto de 7,8 grados en la escala abierta de Richter, que azotó el norte de la región costera de Ecuador, y que causó múltiples daños materiales que aún se evalúan.



El terremoto se produjo a última hora de la tarde del sábado, a las 18.58 hora local (23.58 GMT), en un sitio entre los balnearios costeros de Cojimíes y de Pedernales, en la provincia de Manabí y colindante con la vecina Esmeraldas, que también ha sentido el impacto de las réplicas.

El seísmo se ha sentido en las ciudades de Guayaquil, Santo Domingo, Tungurahua, Ibarra y Quito.



El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, viaja a Manta, en la región de Manabí, una de las zonas más afectadas por el terremoto, para analizar la situación y coordinar la ayuda, según informó en su perfil de Twitter.



El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se encontraba de viaje en el Vaticano y ya se encuentra de vuelta al país.



Las ciudades que más daños han sufrido son Manta, Portoviejo y Pedernales, donde los pobladores han pasado la noche, buscando refugio en las horas posteriores al movimiento telúrico por miedo a las réplicas.



Desde el terremoto, se registraron un total de 135 réplicas, según informó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional, que localizó el epicentro a 20 kilómetros de profundidad, Casas derrumbadas, servicios públicos suspendidos y personas fuera de sus viviendas ha caracterizado la noche en estas localidades.



Ecuador abre colecta

El Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador abrió hoy un programa de recogida de ayuda de la población para los afectados por el terremoto.



En una información publicada en redes sociales, el ministerio indicó que se requieren alimentos no perecederos, botellas de agua, carpas, frazadas, ropa en buen estado para uso en zonas tropicales y repelente contra insectos.



De igual forma, explicó que se pueden donar alimentos enlatados, granos secos, arroz, aceite, galletas y bebidas hidratantes.



La "Campaña de solidaridad de recolección de donaciones para atención humanitaria" estará abierta hoy en las sedes del ministerio en las diferentes provincias del país.



La tragedia ocurrida en la costa ha impactado a toda la sociedad ecuatoriana y varios ayuntamientos han anunciado la recogida de ayuda en favor de los damnificados.



El Municipio de Quito, por ejemplo, indicó que este domingo recogerá donaciones de la ciudadanía en las iglesias, en parques y en el Patronato municipal.



El alcalde quiteño, Mauricio Rodas, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que done vituallas, alimentos no perecederos, medicamentos apropiados y frazadas para "ayudar a los hermanos damnificados de la costa del país".



La solidaridad de los gobiernos

La Unión Europea (UE) mostró su solidaridad con Ecuador tras el terremoto del sábado y anunció que el Mecanismo Europeo de Protección Civil para desastres ha sido activado para evaluar el posible envío de ayuda y equipos.



"Ecuador ha sido golpeado por un terremoto mortal que ha causado múltiples víctimas. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos, así como con todas las personas afectadas", expresaron la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, y el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides.



Los gobiernos de Francia, España, Honduras y Costa Rica también hicieron conocer su solidaridad con Ecuador.



Un avión de Venezuela cargado con ayuda humanitaria aterrizó hoy en Ecuador, en el aeropuerto de la ciudad de Manta, cerca de la zona más afectada por el terremoto, según informó el Twitter oficial de la Presidencia de Ecuador.