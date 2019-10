Estrella pakistaní muere a manos de su hermano

La joven paquistaní, Qandeel Baloch, estrella de las redes sociales debido a sus controvertidos "selfis", fue estrangulada por su hermano, al parecer por un asunto de "honor", crimen que ha conmocionado a Pakistán.



Baloch, comparada a menudo con la estadounidense Kim Kardashian, "fue estrangulada por su hermano", declaró a la AFP Sultan Azam, un oficial de la policía de la ciudad de Multan, en el centro de Pakistán.



"El hermano huyó después del crimen, hacemos todo lo posible para detenerlo", indicó la fuente.



Qandeel Baloch se encontraba de visita en la casa de sus padres, en la aldea de Muzzafarabad, cerca de Multan, dijo por su parte otro responsable policial, Azhar Akram.



"Su hermano también estaba en la casa y la familia nos dijo que la había estrangulado", agregó refiriéndose también a "un posible caso de crimen de honor".



Qandeel Baloch se había hecho conocer con una serie de selfis con poses un poco sensuales que le valieron decenas de miles de seguidores en un país musulmán muy conservador.



Centenares de mujeres son asesinadas cada año en Pakistán por familiares o allegados que alegan la deshonra familiar para justificar sus crímenes.



Criticada y admirada



Baloch, de unos 20 años, viajaba con su familia desde la ciudad de Karachi, en el sur, hasta el pueblo de Muzzafarabad, en la provincia de Punyab, en el centro, para las vacaciones del Eid.



Qandeel Baloch, cuyo verdadero nombre era Fauzia Azeem, tenía decenas de miles de seguidores en las redes sociales.



En los selfis que colgaba en internet solía aparecer muy bien peinada y maquillada, posando de forma provocativa, unas imágenes que sus compatriotas más conservadores consideraban escandalosas.



Sus detractores no cesaban de criticarla e insultarla en línea.



Contaba sin embargo con muchos seguidores que la admiraban por su libertad y por su valentía, inusuales para una mujer en un país tan conservador.



Los padres de la víctima eran "pobres" y Qandeel les pagaba el alquiler, indicó a la AFP un oficial de policía en el lugar, Saeed Gujjar.



El presunto asesino, su hermano Wasim, "no tenía trabajo ni fuentes de ingreso", después de haber trabajado durante un tiempo en una tienda de celulares, agregó.



Qandeel Baloch desató una fuerte polémica cuando el día de San Valentín apareció con un escotado vestido color púrpura, desafiando al mismísimo presidente paquistaní, que había hecho un llamamiento a la juventud para que no celebrara esta fiesta "occidental".



"La gente está loca, sobre todo las chicas. Recibo muchas llamadas donde me dicen que les inspiro y que quieren ser como yo", declaró a la AFP en aquella época.



Más recientemente, había difundido unos selfis con un clérigo, donde aparecía ella con la toca de astracán. A raíz estas imágenes, el muftí fue suspendido de un comité religioso.



El anuncio de la muerte de la chica suscitó indignación en Pakistán, donde cientos de mujeres mueren cada año en manos de familiares alegando que deshonraron a la familia.



"#QandeelBaloch muerta en un crimen de honor. Cuántas mujeres tendrán que morir antes de que (Pakistán) adopte una ley contra los crímenes de honor", exclamó la directora Sharmeen Obaid-Chinoy, ganadora este año de un Óscar por un documental que denuncia estos crímenes.



"Lo que es horroroso es que es una epidemia. Creo que ninguna mujer estará segura hasta que no empecemos a enviar a la cárcel a los hombres que matan a las mujeres", dijo a la AFP.