Caso bebé Alexander: El médico reconoce su culpa

José Luis Delgadillo, médico del Hospital del Niño, reconoció que no cumplió con sus funciones al momento de atender al bebé Alexander. Y resolvió someterse a un proceso abreviado.



"Esa persona (José Luis Delgadillo) ha pedido al Ministerio Publico le acepten su solicitud de sometimiento al procedimiento abreviado", indicó el Fiscal Departamental de La Paz, Marcelo Rollano.



El 13 de noviembre de 2014, Alexander llegó a las 6:40 al Hospital del Niño y ahí sólo le diagnosticaron una broncoaspiración y un paro cardiorespiratorio, sin embargo el bebé debía ingresar a terapia intensiva, pero no había camas disponibles y el médico Delgadillo dispuso su traslado a otro centro de salud.



Delgadillo reconoció que no se dio cuenta de la condición física en la que se encontraba el bebé al ingresar al Hospital, por ello no se observó ningún signo de violencia. Sin embargo, el diagnóstico detallado reveló que el menor tenía signos de violación.



Ante las acusaciones de que se estaría presionando a los implicados en el caso Alexander a someterse a juicios abreviados, el Fiscal dijo que este tipo de procedimiento es absolutamente voluntario y el mismo imputado pide ser juzgado por esta vía.



Este viernes se suspendió la audiencia de procedimiento abreviado de Delgadillo y se aguarda nueva fecha para aplicación de esta medida.



