Una zanja se tragó 12 vehículos en Mississippi

La noche del sábado pasado, el estacionamiento de un restaurante en Mississipi colapsó y se tragó al menos 12 vehículos que estaban en la zona aparcados. De acuerdo con el reporte de la Policía el hecho solo causó daños materiales.



El director de Seguridad Pública de Meridian, Buck Roberts, le dijo al periódico The Meridian Star que el colapso no fue el resultado de un deslizamiento de tierra, que generalmente se produce cuando un acuífero de agua subterránea se seca y deja un vacío en el suelo.



“Usted puede calificar a este hecho como usted quiera, un derrumbe o lo que sea, pero no ha sido un deslizamiento de tierra”, afirmó Roberts.



Este lunes llegó hasta el lugar un grupo de ingenieros y especialistas para estudiar el sitio y tratar de determinar por qué ocurrió este derrumbe.



A través del registro de un dron se pueden ver los 12 vehículos que fueron tragados por el estacionamiento luego de su derrumbe.