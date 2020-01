La Alicia de Mariano de la Canal llega a Bolivia

La cosa es así. Alicia reposó su cabeza sobre un toborochi y cuando abrió los ojos, un conejo blanco con su reloj gigante le gritó: “¡Es tardeeee!” “¿Para qué?”, preguntó la rubia. No lo mencionó. Ella quería saber la respuesta y comenzó a perseguirlo por un país ‘extraño’ llamado Bolivia. Lo vio escabullirse en el teatro René Moreno y pronto ingresó allí, pero tuvo miedo. Empezó a llorar y a llorar... hasta que llegó un hombre ‘con estilo’ que le secó las lágrimas y le aseguró que nadie le haría daño. Ese era Mariano de la Canal.



No todo es teatro

A De la Canal le encanta hacer bulla. Llegó a Bolivia y se instaló en la estación naranja (Red Uno). “Sé que todos me odian”, es lo que siempre repite. Y no se cansa de decirlo. Ahora, quiere estar fuera de la polémica e incluso, si pudiera hacerlo, le haría un campo magnético a su obra para que no se convierta en la comidilla pública. Confiesa que le gusta más el teatro que la caja boba. Y está feliz por debutar como director en Bolivia.



Pero él no está solo. Hay un equipo. Se apoyan. “Es el proyecto de todos”, dicen al unísono. Optaron por darle la exclusiva a EL DEBER y solo esperan el 2 de septiembre para estrenar Alicia, un cuento musical, a las 18:00, en el teatro René Moreno (calle R. Moreno # 440).



El elenco está compuesto por Oriana Arredondo (Alicia), Mariano de la Canal (conejo), Ezequiel Bazán (sombrerero loco), Jorge Vespa (oruga), Natalie Vargas (reina de corazones), Romina Mazó (Maddy) y Junior Barba (el gato). Los tres últimos debutarán sobre las tablas.

Ellos están locos y buscarán enloquecer al público. Guardate Bs 50 en tu billetera, que eso será el costo del boleto,

Natalie (reina de corazones)