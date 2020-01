León dice que Zapata va a juicio corto por acuerdo político

Gabriela Zapata solicitó juicio abreviado en el proceso que se le sigue por trata de personas. Eduardo León, su ex abogado, consideró que la ex novia del presidente Evo Morales logró un acuerdo político para salir lo antes posible de la cárcel.

"No me sorprende es parte de acuerdo político y judicial, para buscar una pena mínima para Gabriela Zapata, además para no llegar al fondo del asunto, que es determinar quien o quienes respaldaban a esta señora. Ahora solo falta que la condecoren y la declaren mártir", dijo el jurista según radio Fides.

El abogado Marcelo Tamayo informó que su defendida, la ex gerente de la empresa China CAMC, "es una mujer, madre de familia, joven y que requiere estar en presencia de su hija" de seis años, por lo que busca acortar su pena con el procedimiento corto.

La mujer es acusada de la suplantación de un menor, que fue presentado como el supuesto hijo que tuvo con Evo, ante una juez de la Niñez y Adolescencia en abril de 2016.

"Gabriela tiene la percepción de que con una alternativa (de juicio abreviado) puede viabilizar en algún momento su libertad", explicó el abogado de Zapata. Aún se espera saber si el Ministerio Público acepta o no dicho proceso corto.