7 pasos para convertirte en un verdadero youtuber

YouTube es una plataforma que se ha creado hace 10 años y debido a su gran popularidad, se ha convertido en una fuente de ingreso para muchas personas que generan contenido audiovisual y mientras más "clicks" tengan sus videos mayores son sus ganancias.



A estos usuarios se los conoce como youtubers; muchos dicen que su éxito radica, en narrar de forma auténtica sus vidas, lo que les ocurre: sus vivencias, muecas, tips de belleza y hasta consejos de cómo vivir la vida.



El portal ElComercio publicó siete "tips" para aquellos que quieran seguir ese estilo de vida.



1. Ten el equipo básico. Necesitas tener un dispositivo para captar las imágenes. Se recomienda una cámara que grabe en alta resolución (HD) y, si lo necesitas, un trípode. Comprueba si es que ese dispositivo puede registrar una buena calidad de audio. De no ser así, consigue un micrófono. Procura hacer tus grabaciones en un espacio muy bien iluminado (o consigue lámparas que iluminen mejor el lugar que utilizarás) y es necesario que cuentes con un programa de edición básica.



2. Definir el nicho. Aunque parece que las plataformas de videos están saturadas, siempre hay un tema que interesa a una audiencia. Se debe definir bien cuál será el tema sobre el cual girará tu canal de videos y saber si es que hay gente interesada en este tipo de contenidos.



3. Posicionamiento. Un secreto para el éxito en la web es adecuar los contenidos a la manera en que tu público lo está buscando.



4. Acercarse a la audiencia. No solo basta con publicar los videos, sino buscar la interacción con el público. ¿De qué manera? Generando la conversación a través de los espacios de comentarios o inclusive utilizando las distintas redes sociales.



De esa manera, además de conocer de primera mano las opiniones o sugerencias de tu público con respecto a lo que compartes, fortalecerás el lazo de conexión generando fidelización. Recuerda que la cantidad de suscriptores es un indicador muy importante, además del contador de visualizaciones de tus videos, porque así sabrás que tus contenidos le están interesando cada vez a más gente.



5. Constancia. Una de las claves para tener éxito como creador de videos es la constancia, pero siempre teniendo objetivos claros y posibles. Determina cada cuánto tiempo publicarás un nuevo video: todos los días, tres veces a la semana, de forma semanal o quincenal. Eso sí, no dejes pasar mucho tiempo entre videos porque la gente te puede olvidar.



6. Analiza a tus competencia. Si bien has elegido un tema de nicho, probablemente no seas el único que genere contenido relacionado. Por eso, debes conocer quiénes son tu competencia y analizar lo que hacen y han dejado de hacer. Debes tomarlo como un derrotero, para tratar de llegar al destino final sin cometer los mismos errores.



7. Duración de los videos. Aunque siempre se menciona sobre la necesidad de que los videos no sean demasiado extensos (incluso se habla de un promedio de entre dos y tres minutos), lo cierto es que los nuevos algoritmos de algunas plataformas (como YouTube) posicionan mejor en los resultados a los videos de más de cinco minutos. Te proponemos un ejercicio: entra a tus canales preferidos y mira cuál es la duración en promedio de los videos más vistos.