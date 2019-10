Fallece un paciente por ensayo clínico en Francia

El paciente que se encontraba en estado de muerte cerebral tras participar en un ensayo clínico para un nuevo medicamento en la ciudad francesa de Rennes (noroeste) falleció este domingo, anunció el hospital en el que permanecía ingresado.



"El paciente en estado de muerte cerebral falleció a mediodía", indicó el centro en un comunicado, precisando que "el estado de salud de los otros cinco pacientes hospitalizados continua siendo estable".



De esos cinco pacientes, cuatro presentan problemas neurológicos cuya gravedad no ha sido precisada. El quinto no presenta ningún síntoma por el momento.



"Los otros 84 voluntarios expuestos al medicamento del ensayo" ya han sido contactados, según el hospital. De ellos, diez acudieron a consulta y fueron examinados el sábado por la tarde en el mismo centro médico, que precisó que "las anomalías clínicas y radiológicas presentes en los pacientes hospitalizados no fueron encontradas en estos diez voluntarios".



El ensayo, que investigaba los efectos de un nuevo analgésico, estaba siendo conducido por Biotrial, un laboratorio privado implantado en Rennes reconocido por las autoridades. El medicamento había sido desarrollado por el grupo farmacéutico portugués Bial.