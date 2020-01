Córdoba cuestiona a Carlos Romero

El argentino Daniel Córdoba, que dirige el club Universitario, felicitó a Sport Boys por el triunfo logrado la noche de este miércoles en el Patria (1-3), pero criticó con dureza al presidente del Toro, Carlos Romero. Dejó entrever que influye en las determinaciones de la Liga profesional.

"Lo felicito porque ganó y lo felicito porque tiene poder en la Liga. Ya sabemos por qué. Creo que el presidente es ministro de Gobierno ¿no?. Este equipo estaba puesto para jugar, no me acuerdo cuándo y jugó cuando se les cantó a ellos, en el horario, que se les cantó a ellos", disparó Córdoba.

Molesto tras la derrota de local continuó. "Además ellos tienen un gran presidente con un gran poder, no solo en el Gobierno nacional, sino aparentemente en la Liga. Nosotros tenemos un presidente, que no viene a ver los partidos, no va a la Liga y no hace nada, absolutamente nada para que este club ande mejor, entonces la culpa no es del directorio, no es de la FUL, no es de Córdoba ni la culpa es de los jugadores. La culpa es que estamos solos, porque el que tiene realmente el poder no lo ejerce en lo absoluto", indicó.

Córdoba se hizo cargo de la 'U' chuquisaqueña el 27 de febrero. Desde su llegada el equipo no ha podido mejorar en la tabla de posiciones. Es penúltimo en la general, con 18 puntos. En la próxima fecha, el equipo estudiantil recibirá a Nacional Potosí.