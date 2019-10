Referendos no valdrán si ganan los nulos o blancos

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, confirmó este lunes que en caso de que los votos nulos y blancos logren más del 51% en el referendo por los estatutos autonómicos, el proceso será declarado inválido.



Otra de las razones por la que se invalidaría la consulta, explicó Uriona, sería si existiera más de la mitad de ausentismo sobre el número de personas registradas para votar en cada departamento.



El sufragio para someter a la población a consulta para aceptar o rechazar los Estatutos Autonómicos (votar por el Sí o por el No) se realizará el domingo 30 de septiembre en cinco departamentos y cinco municipios.



"Si hay gente que no quiere (votar por el Sí o por el No), puede votar nulo o blanco. Son votos válidos si lo hacen por estas dos opciones (…).Si la cantidad de nulos y blancos es mayor al Sí o al No, el referendo quedaría declarado no válido", indicó Uriona en el programa ‘Levántate Bolivia’, en Cadena A.



La presidenta del TSE señaló que aunque todavía no se conocen los tiempos que tomaría la reforma del proyecto de estatuto en las asambleas, si se impusiera el No, el nulo o el blanco, el texto debería ser enviado - nuevamente- al Tribunal Constitucional y, a partir de su aprobación, volvería a tener 120 días para llamar a sufragio en referendo.



"Si gana el No o el nulo o el blanco volvemos a un punto a que la Asamblea vuelva a trabajar sobre ese documento, puesto nuevamente en consideración del Tribunal Constitucional para luego llegar a los tribunales departamentales que tienen 120 días para hacer una nueva convocatoria a otro referéndum.



La ley establece que es posible convocar en la misma gestión - casos dados por este procedimiento - en un año implementar dos referendos en el ámbito departamental municipal o de autonomías indígenas", señaló Uriona.



El 20 de septiembre, los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, los municipios de Tacopaya, Cocapata y Huanuni y los municipios en conversión a autonomías indígenas de Totora Marka y Charagua someterán a referendo sus estatutos.



Según la página web de la TSE, se consolidó el padrón nacional de 6.019.299 votantes. De este total, 1.693.483 de paceños están habilitados para el referéndum del 20 de septiembre; en Oruro, 297.217, Potosí 408.131, Chuquisaca 324.587 y Cochabamba, 1.137.872.