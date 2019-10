Bolivia ve que ejercicios de Chile no se justifican

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, consideró injustificadas los ejercicios militares que Chile iniciará el domingo en la frontera con Bolivia y Perú. Atribuyó esas acciones a la falta de argumentos sobre la razón.



"Ejercicios militares en zonas fronterizas con países hermanos que viven en paz no se justifican bajo ningún motivo. La lucha contra la delincuencia que la tenemos que dar todos los países por ser nuestra obligación constitucional. No se requiere de ejercicios militares, porque los delincuentes, grupos o pandillas no son ejércitos", dijo a "Canal N".



La autoridad nacional relacionó dicho despliegue bélico a la debilidad de posiciones en materia de justicia, en referencia a la Demanda Marítima interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Esa instancia falló a favor del país en primera instancia.



"El fondo del asunto para mí es que cuando se debilitan o se desmoronan los argumentos de la razón y de la justicia, se intenta apuntalarlos con los argumentos de la presión, el chantaje o la fuerza, pero eso fue en el siglo IXX, esa era la lógica del siglo IXX, estamos en el siglo XXI", agregó la autoridad.



El domingo Chile iniciará el ejercicio militar "Huracán 2015", hecho que generó polémica en Bolivia. Sin embargo, el canciller Heraldo Muñoz señaló que su país no busca intimidar a nadie, en respuesta a la susceptibilidad del presidente Evo Morales.