Acusarán a Montes por discriminación y acoso

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Pedro Montes será demandado ante el Ministerio Público por la presunta discriminación y acoso político que ejerció la semana pasada, cuando empleó términos despectivos para referirse a alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón.



El martes, después del informe presentado por Chapetón en el Senado, Montes la responsabilizó por el incendio y el deceso de seis funcionarios municipales el pasado 17 de febrero y exclamó que “esa carajito” debería haber buscado soluciones.



“Hemos hecho un análisis jurídico y es evidente que vamos a oficializar esta denuncia. Se supone que hay normativas legales que tienen que ser cumplidas por todos los bolivianos y no podemos permitir esos exabruptos que ha cometido esta llamada autoridad, porque implica no sólo una ofensa a mi persona, sino a toda la ciudad de El Alto”, aseguró la alcaldesa Soledad Chapetón.



Consultado sobre el tema, Montes ratificó su declaración y justificó el uso del término que sería “un lenguaje minero”, Sin embargo, para Chapetón, el ahora legislador debería conocer las normativas legales que fueron aprobadas por el Gobierno y que serán el sustento de la demanda.



“Él tiene que saber que ya no está con un cargo dirigencial, está con un cargo de senador, seguro también ha levantado la mano para aprobar esas normativas legales que están vigentes en nuestro país. Si no cumplen ellos, cómo vamos a exigir a la población que lo haga”, dijo.



La acusación por discriminación y acoso político será presentada en las próximas horas y estará sustentada en la Ley 048, Contra el racismo y toda forma de discriminación y la 348, Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.



"Ninguna mujer debe dejar pasar estos actos de discriminación y de violencia. Muchas veces hemos dejado pasar alguna posición machista o de tinte político partidario, pero esta vez la ofensa ha sido a la ciudad de El Alto y al cargo que ejercemos, por lo tanto, estamos en nuestro derecho de poder pedir al Ministerio Público que pueda castigar como corresponde", sostuvo la autoridad edil.