Ronald Lijerón: “Es el primer manual para atender a gays”

El primer manual para atender a hombres que tienen sexo con hombres (hch) acaba de ser publicado debido a la alarma. Se aplicará en los centros de salud de todo el país. Las cifras de VIH y enfermedades sexuales subieron, así que el Ministerio de Salud dio prioridad a este manual. El trabajo se empezó a realizar en 2014 y duró seis meses. Una de las conclusiones del autor es que la discriminación y el estigma hacia esta población en los centros de salud aumentan el contagio.Hicimos este manual con el propósito de reducir el estigma y la discriminación. En los centros no existía un manual como este. Es el primer protocolo a escala nacional que tenemos para atención a esta población. No existía y no existe la capacitación para atender a esta población. Si usted va a un centro como el San Juan de Dios, encuentra estigma y discriminación, y en otros centros también.Hay reacciones fuera de lugar si una travesti va con una orden de laboratorio y solicita una ecografía de próstata, o si llaman a Juan Carlos para una ecografía de próstata y entra alguien vestido de mujer.Se oyen frases: “Cómo voy a entender a este marica” o “Me da asco”; “Semejante hombre tan hermoso y lindo, cómo va a ser marica”. Ese tipo de palabras lastiman. Ellos tienen su conducta sexual. No podemos negarles atención, sea cual sea su orientación sexual o conducta. Eso es lo que ha elevado las infecciones de transmisión sexual y el VIH.El peligro para ellos y para la población es no recibir un tratamiento adecuado. El paciente no dice la verdad. No dice “soy una persona que tiene sexo con hombres, o soy activo o pasivo”. En las historias clínicas no está el tipo de preguntas que se debe realizar: tipo de relación sexual, si es pasivo o activo, por ejemplo. Se ha elaborado una historia clínica especial para que los centros hagan esas preguntas. Para que haya una entrevista o una buena historia clínica, tiene que haber primero empatía entre el médico y el paciente.En 2008 se hizo un estudio en la población de hombres que tenían sexo con hombres. ¿Cuánto era la prevalencia de VIH? Era un 11,60%. En la segunda encuesta, realizada entre 2014 y 2015, se registró un 22%. En Santa Cruz, el 29% de población de hombres que tienen sexo con hombres y población LBT está con VIH. Es elevado. A escala nacional hay un 22%. Por esos estudios y resultados de laboratorio fue que el Ministerio de Salud dio prioridad a un manual de atención. Así, ellos no tendrán que preguntarse dónde dirigirse para una atención médica. Los centros tienen que tener señalética que indique que hay atención a esta población. Debe haber sensibilización desde el recepcionista.El personal de los centros descentralizados en los departamentos va a ser capacitado. Tendrán esta norma para que el médico lea y vea la importancia. Además, se justifica por la prevalencia del VIH. Es la población más vulnerable. Más vulnerable que los heterosexuales, que tienen baja prevalencia de VIH; es de alrededor del 0,15%. En las trabajadores sexuales hay 0,57% de VIH, porque van a centros de control obligatorio.