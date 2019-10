Anuncian orden en otros mercados de la ciudad

Romel Porcel, concejal de Santa Cruz Para Todos, ha señalado que el municipio hará respetar las normas con el fin de poner orden en los mercados de la ciudad. El edil aseguró que se está buscando un espacio para trasladar a los comerciantes que venden en los pasillos de los diferentes centros de abastecimiento de la urbe cruceña.



“Vamos a dejar expeditas las calles porque se van a reordenar los mercados de la ciudad. En la feria de Barrio Lindo los que venden en los pasillos tienen que desaparecer hasta el sábado, si no quieren cumplir las normas vamos a recurrir a la justicia”, dijo Porcel.



‘Mañaneros’ buscan mediación de concejales



René Troncoso, dirigente de los comerciantes ‘mañaneros’, llegó este lunes hasta el Concejo Municipal en busca del edil Jesús Cahuana para pedirle que intervenga como mediador en este conflicto que los tiene enfrentados con el municipio cruceño.



Los ‘mañaneros’ fueron obligados a retirarse de un predio cerca de la feria Barrio Lindo. Esta acción ha desatado las movilizaciones por parte de los afectados que incluso llegaron a enfrentarse con la guardia municipal en una de sus protestas.



“Estamos tocando las puertas de todos los concejales para explicar cuál es el problema de fondo de la feria mañanera y de la feria Barrio Lindo. Nosotros no afectamos o a nadie, mantenemos nuestras tres horas de atención, miércoles y sábado de 6:00 a 9:00 de la mañana. Mantendremos nuestro horario hasta las 9:00 y pagar nuestra patente, eso es lo que buscamos”, dijo Troncoso.



Recuperan espacios tomados por comerciantes



Comerciantes de comida rápida, que tienen sus puestos en espacios públicos, fueron retirados por no contar con autorización, vender en lugares no permitidos y no contar con la higiene requerida en la manipulación de sus productos. También se les decomisó enseres como estructuras de madera y envases de plásticos ya en desuso, entre otros.



“Ya los habíamos notificado haciéndoles conocer que no podían vender en estos predios, por eso hemos decomisado mesas, sillas, vasos y otros enseres”, dijo Oscar Montaño, jefe de control de productos, servicios, fiscalización y espacio público de la Alcaldía.