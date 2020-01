Costas abandona cita y se decide 'comprimir' pasos

Con bronca abandonó Rubén Costas la reunión del Consejo Nacional de Autonomías por una disputa verbal con el ministro de Economía, Luis Arce, por la construcción de una carretera en suelo cruceño. La reunión decidió comprimir pasos para concretar el pacto fiscal. En un mes habrá una nueva cita.



Según Costas, el ministro Arce le recriminó al gobernador que la carretera Cochabamba-Santa Cruz se construyó con recursos de regalías mineras y no con contraparte de la Gobernación.



"No puedo permitir ese atropello, por eso salí de la reunión", recriminó el gobernador.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, lamentó la salida de Costas y aclaró que este abandono no afectó a las conclusiones del Consejo.



Sobre la reunión, Siles explicó que se decidió comprimir pasos para llegar al debate de la quinta etapa del pacto fiscal. El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, estimó que este trabajo terminará el primer semestre de 2017.



El Gobernador cruceño abandonó la reunión: (Foto Iván Paredes),