Buscan a los familiares de un hombre atropellado

Una persona de sexo masculino en el mes pasado fue atropellada y trasladada de emergencia hasta el Hospital Católico, donde se encuentra internada. El hombre ya ha sido dado de alta por lo que buscan a sus familiares.



Según el reporte médico, en fecha 7 de Junio, a las 01:00, el hombre ingresó por el servicio de emergencias del hospital Católico con un cuadro clínico caracterizado por presentar atropello en calidad de peatón, con pérdida de conciencia.



Al recibir al paciente see constató un estado neurológico con deterioro progresivo y se decidió su hospitalización. El paciente en mal estado general ingresa al Servicio de Terapia Intensiva.



Durante su hospitalización en unidad de cuidados intensivos se procede con monitorización neurológica, hemodinámica, medidas anti edema cerebral, anti hipertensivos bloqueadores de canales de calcio, pero evoluciona favorablemente.



Se le dio el alta hospitalaria al paciente no identificado el 19 de Junio junio, pero hasta la fecha no aparecen sus familiares. Tampoco se han presentado las autoridades, pese a que se ha reportado este caso. Hasta la fecha el nosocomio continúa con la atención y cuidados de este paciente.