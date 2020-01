Angelina Jolie volverá a encarnar a ‘Maléfica’

El estudio Disney ha confirmado que Angelina Jolie estará en la segunda parte de "Maleficent", "Maléfica" en español, según recoge la prensa estadounidense.



La secuela, conocida por ahora simplemente como "Maléfica 2", volverá a tener a Jolie en el papel protagonista para una cinta que aún no tiene fecha de estreno establecida y que contará con la misma guionista que la primera entrega, Linda Woolverton.



Se despejan así las dudas cosechadas por la propia actriz tras su participación en la primera parte. "Creo que hemos hecho un buen trabajo y no creo que haya otra entrega", dijo al diario USA Today en 2014. "Si iba a hacer una película de Disney, siento que esta es la apropiada", apuntó.



Disney anunció en junio del año pasado sus intenciones de rodar una continuación.



"Maléfica", estrenada en 2014 con un enorme éxito de público -ingresó más de 750 millones de dólares en todo el mundo-, supuso el regreso de Disney al universo de "La bella durmiente" con una versión narrada desde el punto de vista de la villana del cuento, interpretada por Jolie.



En el filme, la actriz encarnaba al hada malvada causante del embrujo a la princesa Aurora, a la que da vida en su etapa más infantil Vivienne, hija de Jolie y Brad Pitt.



Jolie se involucró en el proyecto como protagonista y productora ejecutiva, además de desempeñar un papel fundamental en el diseño de su vestuario y la estética del personaje principal.



Se desconoce, por ahora, quién será el director de la secuela. Robert Stromberg se puso tras las cámaras en la primera parte.



El estudio aprovechó además este lunes para confirmar en un comunicado que prepara películas sobre "Cruella de Vil" (con Emma Stone), "Dumbo" (dirigida por Tim Burton), "Tinker Bell" (con Reese Witherspoon) y secuelas de "Mary Poppins" (con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda) y "The Jungle Book" (con Jon Favreau de nuevo como director).