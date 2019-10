Amy Winehouse, en cinco canciones inmortales

Amy Winehouse murió el 23 de julio de 2011. Hoy se cumplen ya cinco años de aquel fatídico día que nadie olvida. Por esta razón, su padre ofrecerá este domingo un recital en un club de jazz del centro de Londres.



Se trata de un homenaje en el quinto aniversario de su muerte. Con solo 27 años, terminó la tormentosa vida de una de las artistas más influyentes de los últimos tiempos, cuya huella permanece imborrable en Londres y, particularmente, en el barrio de Camden, donde residía.



Repasamos esta corta pero rica trayectoria de Amy a través de cinco de sus canciones inmortales según publica el periodico.com ¿Añadirías alguna más?:



1- STRONGER THAN ME

?En 2003 llegó "Frank", su disco debut, producido por su valedor Salaam Remi y que se abre con "Stronger than me", toda una declaración de intenciones sonora que fue premiada al año siguiente como Mejor Canción Contemporánea en los Ivor Novello Awards. El álbum fue certificado como Platino por sus ventas.,

2- REHAB

Claro que todo se disparó con el segundo trabajo, "Back to Black", que llegó en el 2006 precedido del poderoso y profético "single" "Rehab", en el que Amy canta eso de "intentaron que fuera a rehabilitación y dije no, no, no". Un pelotazo de sonido clásico pero moderno que colocó a la artista en el centro de todas las miradas de manera fulminante.,

3- BACK TO BLACK

?La canción que da título a este segundo disco, más reposada, gozó también de gran éxito mundial y ayudó a que Amy ganara cinco de los seis premios Grammy a los que fue nominada en el 2007, incluyendo Mejor Nuevo Artista, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Femenina de Pop y Mejor Álbum Pop Vocal.,

4- YOU KNOW I"M NOT GOOD

Su intrincada vida amorosa estaba a estas alturas desatada, lo cual sin duda contribuyó a su entrega con las el alcohol y las drogas. Aparentemente autobiográfica, "You know I"m not good" resulta una intrigante confesión con ese estribillo en el que ella se empeña en repetir que ya sabáimos que ella es una chica problemática.

5- BODY & SOUL

Llegaron después más premios, las habituales ventas millonarias de discos que suceden a los decesos y la transformación de estrella en leyenda icónica. En fin, el ruido de siempre. Valga la calma de "Body & Soul", con estas dos prodigiosas voces unidas, para apaciguar el funesto dolor de la muerte.,