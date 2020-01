Gobernación impulsa acciones contra quemas

Se está promoviendo una mayor coordinación entre el Ejército, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y la Fiscalía para hacer frente a las quemas ilegales, para evitar incendios que en este momento afectan a unas 200 personas directamente, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno.



El último reporte de ayer del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales de la Gobernación detectó 228 focos de quema nuevos en al menos 30 municipios del departamento de Santa Cruz.



Los municipios que registran puntos de quema son Cotoca, El Torno, Porongo, San Matías, Pailón, Roboré, San José de Chiquitos, Charagua, Lagunillas, Carmen Rivero Torrez, Ascensión de Guarayos, El Puente, Buena Vista, San Carlos, San Juan, Yapacaní, Concepción, Cuatro Cañadas, San Antonio de Lomerío, San Javier, San Julián, Fernández Alonso, Gral. Saavedra, Mineros, San Pedro, Colpa Bélgica, Portachuelo, Santa Rosa del Sara, San Ignacio de Velasco y San Miguel.



También continúan las quemas en el Parque Nacional y ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco, la reserva forestal Guarayos y El Choré en el Parque Natural Departamental Histórico y Arqueológico Santa Cruz La Vieja, Parque Nacional Noel Kempff, ANMI San Matías y Laguna Concepción.



Los damnificados

?

Mientras tanto en las poblaciones de Loma Alta, Palometas y Rincón de Palometas, distritos que son parte del municipio de Santa Rosa del Sara el humo no permite respirar bien, irrita los ojos y afecta al oído por el fugo que hasta el momento consumió unas 40 viviendas. Hasta ahora el ruido del fuego consumiendo pastizales, árboles y casas causa terror y desesperación.



Los testimonios son desgarradores, porque la gente no pudo salar nada. Hay más de 200 personas afectadas directamente por el fuego.



El fuego que no para es combatido por tierra y por aire. Ayer el helicóptero Superpuma operó todo el día en la zona, dejando caer agua sobre los puntos del fuego que parecían ser incontrolables. Por tierra la gente se moviliza en motos, chatas, tractores y a pie, buscando aplacar el fuego, que amenaza todo el tiempo con volver a llegar hasta las casas y sumar más víctimas.



Mientras tanto en El Puente (Guarayos) y otros municipios de 11 provincias se reportan nuevos focos de quema. Hasta la fecha no hay ninguna persona detenida por estos incendios descontrolados