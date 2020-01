Heraldo Muñoz: “Un diálogo real pasa por un clima muy distinto a la hostilidad”

Tras la negativa del canciller de otorgarle la visa al ministro de Defensa, el canciller chileno asegura que la relación con Chile, para Bolivia, es un asunto de política interna. Advierte de que “un diálogo real pasa por un clima muy distinto a la hostilidad que ha desplegado el Gobierno de Bolivia”.



Bolivia anunció que denunciará a Chile por este caso ante la CIDH. ¿Ustedes no realizarán ninguna presentación ante ese u otro organismo por este asunto?

Si llevan el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procedimiento que solo en casos excepcionales le compete a un Estado, responderemos debidamente.

Sería irónico que el Gobierno boliviano recurra a la CIDH, cuando ese mismo Gobierno ha acusado al relator para la Libertad de Expresión de la CIDH como integrante de lo que el Gobierno de Morales denomina “el cártel de la mentira”.



¿La Cancillería no ha evaluado dejar de contestarle a Morales?

De hecho, cuando respondemos es la excepción, solo cuando se ha sobrepasado cierto límite. El 90% del tiempo ignoramos esas descalificaciones.



¿Hace alguna autocrítica por el clima que se ha generado con Bolivia?

Hemos buscado un clima de diálogo, y así se lo hemos planteado reservadamente a las autoridades bolivianas, en tanto ese diálogo no se refiera a la demanda de La Haya.



¿Mantiene la postura que ha planteado anteriormente de poder dialogar con Bolivia sobre 12 de los 13 puntos de la agenda?

Efectivamente. Diría que ahora es una agenda de 11 puntos, puesto que Chile demandó a Bolivia por el ‘río’ Silala, que era otro de los ítems de la agenda de 13 puntos. Claro, un diálogo real pasa por un clima muy distinto a la hostilidad que ha desplegado el Gobierno de Bolivia.



¿Usted cree que es posible mantener una relación normal y conversar sobre otras materias de interés común?

Difícil. Pero al menos hay acercamiento a nivel técnico en la cooperación para combatir el narcotráfico, asunto que interesa a Chile. Han aumentado las capturas de cargamento de drogas provenientes de Bolivia.



¿Cuál es el riesgo para Bolivia de que continúen con una actitud hostil con Chile?

Supuestamente, la pretensión boliviana es negociar con Chile, pues la Corte de La Haya ya excluyó -y no tiene facultades- respecto a una transferencia de territorio soberano chileno, que es lo que le importa a Chile. ¿Se imagina negociar con la parte a la cual se insulta sistemáticamente?