Chile ve que no es tiempo de resolver tema del mar

Chile considera que no es tiempo de resolver la demanda marítima que Bolivia planteó ante La Haya y cree necesario decirle eso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según manifestó en las últimas horas su agente, José Miguel Insulza.



"Hubiera querido que el juicio sea un asunto de sinceramiento y se está convirtiendo en una pelea innecesaria (...) Hay que decirle a la Corte que se ha creado una exasperación entre Chile y Bolivia y que no es el mejor momento para resolver", dijo el representante en entrevista con "Tele13 Radio".



El nuevo argumento del vecino país surge ante la polémica desatada por la instalación de una base militar chilena a más de 20 kilómetros de la frontera con el país y el anuncio de una denuncia jurídica por el uso "abusivo e ilícito" de las aguas del Silala, que nacen en el departamento de Potosí.



Sostuvo que "estos enredos son malos para Chile y Bolivia y hacen alejarnos cada vez más. Es impresionante como este hombre (el presidente Evo Morales) se las ha arreglado para romper las relaciones entre ambos países".



Además, atribuyó al primer mandatario nacional el "lío" y manifestó que "el señor Morales está exagerando, está dañando inmensamente la relación". "Ellos tienen una base a kilómetro y medio de la frontera", agregó.



Concluyó señalando que "siempre tuve una buena relación con él, hizo cosas importantes en su país, pero por algún motivo ha decidido deteriorar esta relación para afirmarse el mismo como el líder de una ofensiva nacionalista (…) creo que eso es un profundo error. Esto va a pasar, pero va a quedar el distanciamiento".