Evo ratifica a su Gabinete para lograr el crecimiento

El presidente Evo Morales ratificó en pleno a su Gabinete de ministros, pero condicionó el respaldo a que Bolivia logre, nuevamente, tener la economía con mayor crecimiento económico en esta gestión, caso contrario, "todos afuera", matizó la autoridad.



"Para terminar este año con mayor crecimiento económico de Sudamérica, todos los ministros y ministras quedan ratificados para continuar con la inversión, de esta manera Bolivia sea el primer país, esperamos, esa es la meta; y si no somos, todos afuera, cuidado", dijo la autoridad en Palacio de Gobierno.



Conoce más: De 21 ministros de Evo, 18 tienen títulos de licenciado



Enfatizó que "Bolivia no está en crisis económica, si estuviera, hubiéramos eliminado los bonos y las rentas, si estuviéramos en crisis, no habría crecimiento económico. Eso es por las inversiones, por el trabajo conjunto de todas las instituciones".



Es la segunda vez que ratifica a sus colaboradores, la primera fue luego de la derrota que sufrió el MAS en el referendo sobre la reelección, en esa oportunidad, y tras una reunión de Gabinete ampliado, señaló que "quiero informar al pueblo boliviano que no va a haber ningún cambio de ministros o ministras. Todos son de confianza del presidente y todos están ratificados".



Lea también: Anuncian decena de medidas para enfrentar sequía



"El tema del mar, el tema del Silala dicen que manejamos con fines políticos, pero acaso para ganar las elecciones de 2005 usamos esos temas, acaso para ganar en 2009 estuvimos con Silala y cuando se presentan temas internos o externos, decidimos políticas en evaluación", agregó.



Sostuvo además que "personalmente no tengo intereses económicos ni cálculos políticos, gracias a las Fuerzas Armadas aprendí a ser soldado y ahora de las organizaciones sociales aprendí a ser políticos, como una forma de servicio".



Puedes ver: Evo ratifica a su gabinete tras evaluar la derrota



Admitió que "depender totalmente del mercado internacional no es ninguna esperanza para el pueblo boliviano y el debate, ministros, debe ser cómo ampliar nuestro mercado interno (...) Siempre hay agentes externos que intentan destrozar la economía de los países en desarrollo".