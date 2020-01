David Dionich es tentado por la TV boliviana

David Dionich, exjurado del Bailando por un sueño, le contó a SOCIALES que además de tener tres shows con las Malditas Infieles (Alejandra Áñez y Patricia Ovando) está en tratativas con un par de canales y programas nacionales.

"Este domingo me voy a Paraguay y la próxima semana se definirá si retorno a Bolivia. Tengo compromisos en mi país, como cuidar a mi madre que tendrá una cirugía. Me encantaría volver, pero solo lo haré si tengo algo concreto", finalizó el exlíder de los Verduleros.

Para saber

Recientemente David Dionich sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que ya no sería parte de la cuarta temporada del Bailando.

SOCIALES le consultó sobre el tema y el cantante explicó que no habría llegado a un acuerdo con el canal (Red Uno). "Me encariñé mucho con la gente y me sobran las ganas de quedarme. En la televisión es así, siempre hay cambios", expresó.