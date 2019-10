Asamblea critica cambios del TSE y cita a una sesión

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que los cambios que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la pregunta del referendo sobre reelección no son vinculantes, por lo que lunes, en sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se decidirá si aceptar o rechazar la nueva redacción.



"Se dará lectura a un informe de la Comisión de Constitución y de acuerdo a eso veremos si corresponden o no los cambios que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral (...) Según una interpretación de la Ley del órgano Electoral, solo sugieren y se entiende que no es vinculante", dijo el asambleísta del MAS en entrevista con EL DEBER.



Conoce más: Tribunal cambia pregunta y Legislativo ve un exceso



Según la convocatoria emitida "se optó por convocar a sesión de Asamblea el lunes 12 de octubre a horas 16:00, con el objetivo de poner en conocimiento de todos los asambleístas la pregunta del referéndum alternativa sugerida por el Tribunal Supremo Electoral y el informe que la respalda".



Borda agregó que "se pondrá en comnocimiento de los asambleístas y seguramente aceptarán o rechazarán. Si rechazamos, se enviará al Tribunal Constitucional Plurinacional la pregunta que teníamos inicialmente".



Lee también: Pregunta de referendo no dice "actuales mandatarios"



Cerca al medio día, José Gonzales y Gabriela Montaño, presidentes de Diputados y el Senado, criticaron la nueva redacción que el TSE dio a la pregunta, por considerar que es “larga”, “menos efectiva”, “menos clara” y recurre a lenguaje "jurídico" que la población no entenderá.



Sin embargo, ambas autoridades se comprometieron a enviar la nueva pregunta al Tribunal Constitucional para su análisis, aunque ahora decidieron llamar a una sesión de Asamblea para evaluar los cambios que realizó el TSE.



Puedes ver: MAS acelera campaña y opositores buscan unidad



Según la Ley 026 del Órgano Electoral, en su artículo 18 dice que "recibida la respuesta del Tribunal Electoral competente, la instancia legislativa que promueve la iniciativa remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional la pregunta o preguntas, a efecto de su control de constitucionalidad".



Acá puedes leer la pregunta original y su nueva redacción: ,