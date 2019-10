Tejada pide que 'pare' el juicio contra Gary Prado

"Que pare ya el proceso por terrorismo al general ?Gary Prado?", ese es el pedido que la expresidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, realizó mediante su cuenta oficial en Facebook, a tiempo escribir sobre el proceso judicial por el denominado caso terrorismo.



La exlegisladora de Santa Cruz por el MAS sostiene que "nunca quise opinar respecto a una barbaridad irresponsable mal llamada terrorismo. Nunca porque en angas y en mangas se actuó de manera absurda, poco inteligente, al calor de intereses "políticos" ( y otros intereses) y miedos sembrados".



Agrega que dentro de la causa "el resultado es que de ese terrorismo hay gente muerta y gente detenida y gente procesada para y por intereses ajenos a usted, a nosotros, a todos. y no podemos ser insensibles; por Dios".



"No hago referencia a tomar partido por unos u otros o quien queramos porque eso es democracia. Tenemos derecho a elegir.

Me refiero a un señor ciudadano cruceño; exclusivamente". Hace unos días se conoció un pedido de amnistía realizado por Jerjes Justiniano y Osvaldo "Chato" Peredo al presidente Evo Morales.



Esta mañana el primer mandatario dejó en manos de la justicia evaluar si se puede aplicar el perdón para alguno de los procesados, sin embargo, enfatizó que "cuando se trata de intentos de dividir Bolivia, siento que para ellos no puede existir amnistía".



La enfermedad del general Gary Prado, uno de los procesados, es uno de los casos que movió a ambos militantes del proceso de cambio a hacer esa petición. El exembajador de Bolivia en Brasil advirtió riesgo de muerte en el dilatado proceso judicial.



