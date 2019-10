Roberto Navia recibe su premio con humildad

El periodista de EL DEBER, Roberto Navia, reconoció que el premio Rey de España otorgado a su reportaje "Tribus de la Inquisición" fue una gran sorpresa para él y su familia, y que lo recibe con humildad.



En sus primeras declaraciones tras conocer la noticia, agradeció que su trabajo sea reconocido. "El premio no es solo para mí, sino para todos los periodistas del país", dijo.



“Trato que los premios no se me suban a la cabeza, lo dejo pasar, para no crear una vanidad y tratar de mejorar día a día”, manifestó Navia.



Roberto Navia Gabriel (1975) trabaja en el área de reportajes de investigación de EL DEBER y escribe para eL suplemento dominical Séptimo Día. Fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2007 en España y es premio Nacional de Periodismo 2005 en Bolivia.