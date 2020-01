La noche en que la nostalgia se apoderó de Viña

Con la previa de un video en el que mostraban a dos fans chilenos que guardaban con recelo toda su colección de discos, se dio inicio al show de Olivia Newton-John en el Festival de Viña del Mar 2017.



La artista, que saltó a la fama gracias a su interpretación en el filme musical Grease, subió al escenario de la Quinta Vergara demostrando la sencillez que la acompaña desde el primer día que llegó A Chile.



Magic, Xanadu, Physical y un popurrí de éxitos de sus 54 años de carrera musical fueron la antesala de una noche dedicada a la música anglo.

A las 22:00 llegó lo que todos esperaban, los grandes éxitos de la película que la catapultó a la fama. You're the one that I want, que cantó junto a uno de sus coristas, puso de pie al monstruo del festival.



Hopelessly devoted to you fue el momento más romántico de la noche y la canción que hizo que el público le concediera una gaviota de plata y oro.

Luego le sigueron Summer nights, We go together, que mostraron que la artista, que padeció cáncer de mama, aún mantiene la chispa y energía, a sus 68 años.

Luego de la presentación de la activista ambiental, el reconocido humorista chileno Jajá Calderón fue el encargado de hacer reír al público, poniendo a prueba el talento que lo hizo conocido en Sábado Gigante.



El cierre estuvo a cargo del estadounidense Peter Cetera, el ex vocalista de Chicago que interpretó sus grandes éxitos como Glory of love, You're the inspiration, Hard to say I'm sorry, entre otras llevándose los aplausos de los asistentes