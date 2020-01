El Gobierno descarta pago del segundo aguinaldo sectorial

El Gobierno no estará con medias tintas. Al menos por esta gestión más -si el crecimiento económico pasa el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB)-, el pago del segundo aguinaldo será universal, descartando la propuesta del sector privado de que el beneficio sea dependiendo del crecimiento de cada sector.



“Este año no creo que sea sectorial (el pago del doble aguinaldo). O sí (se paga), o no (se paga). No a medias. O todo o nada”, dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera cuando se le preguntó si iban a atender la propuesta empresarial de “trabajar sectorialmente” para no poner en riesgo la estabilidad de las empresas.



García Linera manifestó, sin embargo, que el Gobierno esperará los datos consolidados sobre el crecimiento económico, calculados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para definir su pago, de acuerdo al decreto 1802.

“Esperemos que los datos que nos entreguen sea pronto y, a partir de eso, se tomará la decisión que corresponda cumpliendo el decreto”, dijo.



Posición empresarial

El miércoles, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), los exportadores, las pymes, los constructores, entre otros, coincidieron en observar “serios riesgos para la economía” si es que el INE?confirma un crecimiento del 4,5% o mayor.



Ronald Nostas, presidente de la CEPB, dijo que las políticas nacionales deberían proteger la estabilidad del empleo, la generación de nuevos empleos formales y no poner en riesgo la inversión.



Por su parte, el presidente de la CAO, Julio Roda, aseguró que el sector está en quiebra debido a los desastres naturales y, por ello, no podrá pagar el doble aguinaldo si es que así lo dispone el Gobierno.



El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, discrepó con el ritmo de crecimiento que establece el INE. “El tema de fondo es que nosotros nunca hemos creído que el indicador para pagar el doble aguinaldo tenga que ser el crecimiento del PIB, sin tomar en cuenta a los sectores o a las regiones. Los afortunados que reciben los dos aguinaldos llegan a menos del 25% de la población económicamente activa”, dijo.



Posición obrera



Por su lado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, pidió al Gobierno que no dé la razón a los empresarios privados que advierten con el cierre de empresas y una disminución de las fuentes de trabajo.



“Gracias al trabajo de los obreros bolivianos es que ha crecido la economía boliviana. No aceptaremos condicionantes al beneficio del pago del doble aguinaldo. El segundo aguinaldo debe pagarse de manera homogénea”, señaló