Alistan un disco con temas inéditos de Cobain

Brett Morgen, director de la película documental sobre el cantante de Nirvana, Kurt Cobain, anunció que están alistando un disco que tendrá canciones inéditas del exvocalista de la banda estadounidense.



Brett explicó que mientras recopilaba videos y grabaciones, para realizar su documental centrado en el líder de Nirvana, encontró varias canciones hecha por el cantante y que nunca se ha compartido.



En vista de ello, se planteó sacar a la luz pública el inédito material a través de un disco. Sin embargo, aclaró que este álbum no serán temas de la banda de Kurt Cobain, ya que en realidad se trata de una colección de canciones que él hizo y que no se habían recopilado.



Aún no han confirmado la fecha del lanzamiento de este material; sin embargo, en las redes sociales los fanáticos de Cobain ya aguardan con ansias este nuevo álbum.