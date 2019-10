Mira la profecía 'rockera' sobre Donald Trump

La banda de rock estadounidense Rage Against The Machine lanzó el año 1999 el videoclip de "Sleep Now in The Fire" sin sospechar que una de sus imágenes sería considerada "una profecía" 16 años después.



En el minuto 1:04 uno de los actores levanta una pancarta en la que proclama a Donald Trump, candidato a la Presidencia de Estados Unidos para el año 2000.



El videoclip fue nominado en la categoría Mejor Video en los premios de MTV del año 2000 y trata de una protesta anticapitalista en Wall Street, el centro financiero de Nueva York. La imagen en cuestión, retrata la crítica de la banda en sentido de que los multimillonarios dominarían el país.



16 años más tarde, Trump es precandidato del partido Republicano y lidera las votaciones primarias en varios estados, por lo que es un firme candidato a ser el elegido para disputar la silla presidencial.



