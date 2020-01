Mitos y verdades la virginidad y bicicleta no van de la mano

Vos, te imaginás haciéndote un estudio ginecológico antes de comenzar a pedalear? o ¿podés imaginarte a una mamá que le prohíbe a la hija andar en dos ruedas por miedo a que el asiento de la bici le haga perder la virginidad? Sin embargo, parece extraño pensar en estas advertencias que están enraizadas hace mucho años en nuestra sociedad, a pesar de ello, existen mitos al respecto.

Experta aconseja

La sexóloga Liliana Zabala indicó que la virginidad es una cosa y el himen es otra, también recalcó que la virginidad es un estado de cada mujer y el himen es un tejido fino y carnoso ubicado en la entrada de la vagina.

Existe mucha confusión sobre el himen, mucha gente piensa que el himen cubre totalmente la entrada de la vagina hasta el momento que se estira y abre, lo que usualmente no es el caso. La mayoría de las veces, los hímenes naturalmente tienen un agujero lo suficientemente grande para que pase la sangre de la menstruación. Algunas mujeres nacen con poco tejido en el himen que podría parecer que no lo tuvieran en absoluto. Como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, el himen es diferente.

De igual forma, Zabala argumenta que tampoco es cierto que el himen se rompa por montar en bicicleta, por recibir un golpe genital o por introducir unos dedos durante la masturbación.

“Estas no son más que mentiras piadosas elaboradas para explicar que es frecuente que la chica ni sienta molestias, ni sangre en sus primeras relaciones sexuales, sin duda era algo que había que inventarse para evitar problemas en una época donde el honor familiar en la pureza de las mujeres y el conocimiento sexual se basaba más que nada en mitos”, sostiene. En algunas culturas actualmente, la infibulación es común y consiste en la extirpación del himen para preservar la virginidad y reprimir a la mujer de los deseos sexuales y no tener pareja hasta cierta edad.



Algunos mitos sexuales de la mujer han sido para reprimir la sexualidad femenina, ya que se cree que andar en bici es pecado para algunas religiones y no solo la bici, todo aquello que estimule el deseo sexual como montar a caballo, etc. Vale aclarar que muchas mujeres que han sido violadas en su niñez o adolescencia pueden seguir siendo vírgenes, porque ese acto sexual fue una agresión sufrida por un predador sexual.



Cuando llegan a adultas, el cónyuge no sabe de la agresión, entonces, para él, ella sigue siendo virgen, porque el himen es elástico y puede volver a su estado; la ausencia del himen no es indicativo que la mujer haya tenido relaciones sexuales, finalizó Zabala.



Existen personas que creen que no eres virgen si tu himen está estirado y abierto. Pero el tener himen y ser virgen no son la misma cosa.



Hay personas que nacen con el himen naturalmente abierto. Y hay muchas otras actividades además del sexo que pueden estirar el himen.