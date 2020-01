Rubén Suárez Camiña: “Santa Cruz debería tener al menos 15.000 policías”

Frontal y franco, así se muestra el comandante policial cruceño, a poco más de 15 días de haber asumido.



_ ¿Cómo está la Policía en número de agentes y equipamiento?

Mal, está mal. Por qué mal, porque Santa Cruz es el departamento más grande en territorio y población del país, es el líder del país y de acuerdo a la expansión que hay, los recursos humanos con los que cuenta la Policía no abastecen. Que el ciudadano sepa que no tenemos descanso, que muchas veces descuidamos a la familia, abandonamos a nuestros hijos...(se le quiebra la voz y le cuesta hablar), y te eso digo con dolor. Carecemos de lo elemental, recursos humanos.



_ ¿Cuántos policías debería tener Santa Cruz?

Tenemos más de 5.300 policías. Para la población cruceña deberíamos tener tres veces más que eso o por lo menos el doble, porque esa cantidad es para todo el departamento, no solo para la capital. Santa Cruz, para mí, debería tener por lo menos 15.000 policías.



_ ¿Necesitan más vehículos?

Actualmente no tenemos ni el 50% de los vehículos que en realidad necesitamos.



_ ¿Las cámaras de vigilancia en la ciudad y el servicio aéreo policial están cumpliendo su función?

Las cámaras las colocan y no hay mantenimiento; actualmente no está funcionando ni el 50% de las puestas. Si no hay mantenimiento, no son de utilidad. Los helicópteros sí están cumpliendo y ahora su reacción es más ágil.



_ ¿Cómo está trabajando en la relación de los policías con la población?

Nosotros los policías tenemos que cambiar de actitud y para eso estamos haciendo dos acciones concretas. La primera es el reentrenamiento en el uso y manejo de las armas de fuego, pero que no tema la población porque eso es para ejecutar nuestro trabajo. La segunda es el entrenamiento en relaciones públicas y humanas de los agentes, ya no quiero esos policías que gritan al momento de dar sus órdenes, tiene que primar la educación en el trato con los ciudadanos. El uniforme no debe ser significado de abuso con la población.



_ ¿Siente que la delincuencia lo está sobrepasando?

De ninguna manera. No tenemos casos pendientes y los que hay son investigados, como la desaparición del empresario de Yapacaní, que hay avance en ese tema y yo puedo asegurar que tiene que ver con una situación de narcotráfico. No es posible imaginar que los delincuentes nos han rebasado, pero también nosotros somos conscientes de que falta presencia policial principalmente en los lugares alejados, donde estos grupos de pandilleros salen, asaltan y atracan.



_ En lo interno, ¿cómo se deben frenar los hechos de malos policías que dañan la imagen de la institución?

No se puede tapar el sol con un dedo, es cierto que hay malos policías que nos hacen quedar mal. Pero es cuestión de disciplina. Al mismo tiempo estamos ejecutando un trabajo de contrainteligencia institucional. Si escuchamos una denuncia, un rumor o nos llega alguna información del mal proceder de algún agente, lo vamos a neutralizar; y si lo encontramos cometiendo el ilícito, lo enviaremos a la justicia ordinaria. Ese es el mensaje claro para mis camaradas