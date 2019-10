Filman muerte de palestina que intentó apuñalar a guardias

Una palestina fue tiroteada y resultó muerta tras intentar apuñalar con un cuchillo a guardias israelíes en un puesto de control en el territorio ocupado de Cisjordania, informó este lunes el Ministerio de Defensa israelí.



El suceso se produjo junto al puesto conocido como control de Eliahu, cercano a la colonia de Alfei Menashé y a la ciudad palestina de Kalkilia, cuando la fallecida intentó herir a los guardas del ministerio de Defensa israelí, indicaron medios locales.



El citado Ministerio señala que la supuesta agresora no respondió a los llamamientos para que se detuviera y fue tiroteada por los agentes de seguridad en el lugar de los hechos.



La mujer fue identificada como Rasha Muhamad Oweisi, de 24 años y natural de Kalilia, según la agencia de noticias palestina "Maan".



Carta de despedida



Tras el suceso fue encontrada una nota que supuestamente dejó escrita la fallecida que iba dirigida a su familia.



"Hago esto con plena conciencia y en defensa de mi tierra y de los hombres y mujeres jóvenes (de mi pueblo). No puedo soportar lo que veo y no puedo sufrir más", reza la carta, según el diario digital "Times of Israel".



El medio aporta una fotografía facilitada por el Ministerio de Defensa en la que se aprecia un cuchillo sobre una carta escrita en árabe, supuestamente dejada por la fallecida.



La nota, de acuerdo con "Maan", también contenía una disculpa a sus familiares.



El suceso se produce tras una jornada de violencia el domingo en la que seis israelíes fueron heridos y dos agresores palestinos muertos por disparos de fuerzas de seguridad en al menos tres ataques registrados en Cisjordania, uno de ellos cerca del lugar donde se produjo el intento de acuchillamiento de hoy.



Desde que se intensificó la oleada de violencia, a principios de octubre, han muerto al menos 76 palestinos (la mitad de ellos atacantes o supuestos atacantes), y 11 israelíes, un eritreo y un agresor árabe israelí.