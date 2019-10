Juzgarán a un enfermero de Auschwitz de 95 años

La justicia alemana juzgará a un exenfermero de Auschwitz de 95 años por complicidad en 3.681 muertes correspondientes al periodo en el que estuvo de servicio en ese campo de exterminio construido en la Polonia ocupada.



La Audiencia de Neubrandebnurg (este de Alemania) anunció hoy la apertura del juicio para el 29 de febrero, aunque no precisó cuántas vistas se contemplan, puesto que ello queda condicionado al estado de salud del imputado.



De acuerdo con la acusación formal, al procesado se le imputa complicidad en las muertes de presos que fueron gaseados en Auschwitz entre el 15 de agosto y el 14 de septiembre de 1944, periodo en que sirvió en la brigada de enfermería del campo nazi.



El sumario contra el procesado se abrió en marzo de 2015 e inicialmente el juicio iba a celebrarse a mediados del año pasado, pero la defensa del acusado presentó recurso alegando su delicado estado de salud.

Un examen forense determinó que el procesado tiene parcialmente limitadas las facultades psíquicas para seguir el proceso, pero el informe no evitará el juicio.



El exenfermero de Auschwitz ya fue juzgado en Polonia por su papel en los crímenes del nazismo en 1948 y fue condenado en ese país a tres años de cárcel.



Tras cumplir esa pena volvió a su población de origen en Alemania, Neubrandenburg, donde rehizo su vida como agricultor hasta su jubilación.



El proceso se inscribe en la línea de los juicios tardíos por complicidad con el nazismo impulsados en Alemania tras el caso del ucraniano John Demjanjuk, exguardia voluntario en Sobibor, que fue condenado en 2011 a cinco años de cárcel.



Apuntalados en este precedente se abrieron en los últimos años otros casos no sujetos a una responsabilidad directa en los asesinatos del nazismo.



Algunos de estos nuevos sumarios terminaron sobreseídos por la avanzada edad y el estado de salud de los procesados, mientras que otros se han saldado con sentencias más bien simbólicas.



Entre éstos últimos casos se encuentra el del llamado "contable de Auschwitz", el exmiembro de las SS hitlerianas Oskar Gröning, de 94 años, que fue condenado en abril de 2015 a cuatro años de cárcel por complicidad en la muerte de 300.000 judíos.



El ucraniano Demjanjuk, que había sido deportado de Estados Unidos a Alemania tras agotar sus abogados todos los recursos legales contra su procesamiento, murió en un asilo de ancianos de Baviera poco después de escuchar su sentencia.