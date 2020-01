Oposición sugiere cautela ante destitución de Dilma

Diferentes reacciones causó la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. En el caso de la oposición, la clase política sugiere cautela en las relaciones diplomáticas e incluso algunos se animan a anticipar que algo similar podría suceder con Evo Morales.



"Simpatías y antipatías de Evo definen relaciones internacionales de Bolivia. La economía le interesa muy poco", señaló Samuel Doria Medina sobre la reacción del primer mandatario y respecto a la ahora extitular brasileña agregó: "Rompió alianzas, ante la crisis económica no definió plan, las reelecciones y la corrupción terminan con su mandato".



Conoce más: Rousseff es destituida pero no inhabilitada



El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, lanzó una pregunta: "¿Sabe el Gobierno los efectos en la renegociación de precios del gas con Brasil, nuestro principal socio comercial?" Acotó que "el seguidismo a los gobiernos de Venezuela y Ecuador nos tensiona más con Brasil".



A su turno, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, advirtió que "estamos en una época muy, pero muy delicada con Brasil. Han caído dramáticamente las reservas de gas, hay que tener la mejor relación con Brasil, coordinar la lucha contra el narcotráfico y cerrar el contrato de la venta de gas".



Lea también: Evo "condena" destitución de Dilma y cita embajador



Además le envió un mensaje al presidente: "Le pido a Evo que deje de ser muñeco de Venezuela, Bolivia no puede darse el lujo de hacer ese tipo de tonterías, como Maduro o Correa, porque compartimos la mitad de la frontera. Que Evo privilegie la integración binacional que tenemos con Brasil".



El exdiputado y dirigente de Unidad Nacional, Jaime Navarro, enumeró los casos, señalando que primero fue Argentina, segunda Brasil, tercera "será Venezuela" y cuarta "será nuestra amada Bolivia, restableceremos la democracia plena".



Puedes ver: Bolivia tilda de "atentado" la destitución de Rousseff



Desde el Legislativo, el jefe de la bancada de Unidad DeMócrata (UD), Arturo Murillo, declaró que "no sería bueno que los políticos de otros países nos metamos en la política interna y debemos respetar. Recomendamos a nuestros gobernantes no meterse en la política de Brasil".