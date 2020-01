Arranca Cumbre judicial en medio de disensos

La Cumbre Nacional de Justicia se inicia hoy en Sucre en medio de una serie de disensos en cuanto a temáticas y la participación de sectores sociales. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, inaugurará este evento a las 9:00, en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) de Sucre, Chuquisaca.



La cumbre judicial tiene por objetivo reformar la justicia, sin embargo, existen tres temas que generan polémica: mantener la elección por voto popular de los magistrados, la corrupción en la justicia y aumentar el presupuesto al Órgano Judicial.



El Poder Ejecutivo descartó que en el evento se debata una nueva intención de realizar un referéndum para la reelección de Evo Morales. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, admitió que existen visiones diferentes respecto a la elección de los magistrados.



“Nosotros, como ministerio, propusimos eliminar la elección popular, pero hay compañeros que quieren que se mantenga. Esa es la idea de esta cumbre, hallar consensos sin ningún tipo de imposición”, dijo.



La autoridad remarcó que los actuales magistrados “se aplazaron” y que es necesario un cambio. Este punto será el de más debate, ya que sectores sociales y políticos y el Órgano de Justicia piden mantener el voto popular como mecanismo de elección de las altas autoridades judiciales.



“Nuestra postura es mantener la elección y respetar la Constitución. La elección por voto universal es una conquista”, explicó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani.



Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) también proponen mantener la elección por voto popular. El líder de los campesinos, Feliciano Vegamonte, y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) pidieron no modificar la Constitución para eliminar el sistema eleccionario.



Mientras tanto, la agrupación opositora Soberanía y Libertad, del alcalde de La Paz, Luis Revilla, propuso crear un cuerpo colegiado para que elija ternas de candidatos de magistrados que se presenten a la Asamblea.



En concreto, los seis ejes temáticos definidos por el Ministerio de Justicia para la cumbre son: la elección de magistrados, retardación de la justicia, acceso a la justicia, política criminal, corrupción y capacitación y sistema disciplinario.



El CICC está listo para recibir a aproximadamente 850 participantes a la cumbre, según Estefanía Prado, una de las responsables de organización del Ministerio de Justicia. El presidente Evo Morales no podrá asistir al evento, por la operación de la rodilla a la que fue sometido.



Cumbre paralela, vigilias y protestas



El ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, anunció que iniciarán una “cumbre paralela” este viernes, en inmediaciones del CICC con la asistencia de movimientos sociales, víctimas de la injusticia, indígenas que exigen la independencia judicial y el rechazo a la posible modificación de la Constitución con fines electorales de la reelección de Evo Morales.



Los indígenas también anunciaron una vigilia durante los días de la cumbre exigiendo la inclusión de la justicia indígena originaria campesina como política de Estado, dijo el ex curaca Samuel Flores.



El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Efren Choque anunció que pedirán en la cumbre una mesa específica para abordar el marginamiento de la justicia indígena originaria por parte del Estado y de no ser escuchados anunció una nueva cumbre indígena para asumir acciones.



Por su parte, los discapacitados montaron otro puesto de vigilia y velorio simbólico en las proximidades a la cumbre, a propósito de la trágica muerte de dos de sus compañeros en Cochabamba, y que eran parte de su lucha que ya lleva varios meses exigiendo al Gobierno un bono de Bs 500.



Graciela Mendoza, esposa del abogado Eduardo León, detenido en San Pedro por el caso Zapata, también anunció ayer que estará en Sucre para ratificar sus denuncias sobre la detención de su esposo a la que considera "ilegal y política".