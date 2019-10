Dorado está acreditado y asumirá curul chiquitano

Pedro Damián Dorado fue elegido asambleísta por la Organización Indígena Chiquitana (OICH), liderada por Justo Seoane, y posteriormente acreditado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) para reemplazar a Emigio Poiché, actual legislador, en el curul indígena en la Asamblea Legislativa Departamental.



Tras la ola de críticas al TED por la acreditación de Dorado, el vocal Ramiro Valle aclaró que el Tribunal no elige ni revoca mandatos y que se limita a hacer cumplir la resolución de la asamblea chiquitana.



"El tribunal no elige ni revoca, es la Asamblea del Pueblo Chiquitano. Lo único que hacemos nosotros es cumplir con la resolución del pueblo Chiquitano ", explicó Valle a EL DEBER.



El TED emitió un comunicado este martes para despejar cualquier duda sobre el cambio del asambleísta chiquitano. "La elección, designación y nominación directa de representantes indígenas a cargos públicos, en este caso asambleísta indígena, se rige por la democracia comunitaria", aclara el comunicado.



Por su parte, Poiché denunció que se trata de una maniobra política que busca desplazarlo de su cargo. "Es otra de la maniobras políticas del Tribunal. Con la bancada indígena vamos a pedir una reunión con el Tribunal Supremo Electoral para denunciarlos", manifestó.



Aunque aún no hay fecha para la posesión de Dorado, el chiquitano espera que la Asamblea vea su caso en su próxima sesión. El asambleísta de Demócratas Marco Mejía explicó que revisarán la documentación que envió el Tribunal y, si todo está en orden, se procederá con su posesión en el curul indígena.



?