Lanata vuelve a la TV con un programa 'inteligente'

El periodista Jorge Lanata eligió el cambio. Hoy vuelve a la televisión no para hacer periodismo sino para conducir el programa de entretenimiento El argentino más inteligente por la pantalla de Canal 13. El ex conductor de Periodismo Para Todos (PPT) aseguró que generará convocatoria porque "la gente" lo identifica "con lo de la inteligencia".



El periodista estrella del Grupo Clarín contó que la idea de conducir un show televisivo de entretenimiento se basa en que sus programas siempre han tenido un tiempo de vida determinado y se han caracterizado por la espontaneidad.



"Periodismo Para Todos ya cumplió un ciclo. Día D lo hice 4 o 5 años, también, y paré. Después me gusta hacer otra cosa. Estoy canalizando lo político por la radio Mitre, el diario Clarín, Telenoche o algún especial y con esto voy a hacer algo que nunca hice: un programa de formato. Es rarísimo para mí, porque estoy acostumbrado a improvisar todo y acá no se pueden modificar muchas cosas", explicó el periodista.



El programa El Argentino más inteligente es un formato televisivo oriundo de Canadá que tuvo mucho éxito en sus dos primeras temporadas y fue adquirido por Canal 13. La fórmula se basa en cuatro participantes que deberán competir en base a seis tipos de inteligencia, de acuerdo a las teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Cada emisión contará con la presencia de un famoso. En la primera entrega estará Mario Pergolini.